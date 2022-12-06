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Країни ЄС під час переговорів знизили можливу цінову стелю на газ

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Брюссель, Вівторок 06 грудня 2022 14:51
Країни ЄС під час переговорів знизили можливу цінову стелю на газ Фото: країни ЄС намагаються встановити цінову стелю на газ (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Країни Європейського Союзу у вівторок, 6 грудня, розглянули останню пропозицію щодо зниження максимальної ціни на газ до 220 євро за мегават-годину (близько 2400 доларів за тисячу кубометрів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Декілька держав, у тому числі Німеччина з найбільшою економікою Європи, виступили проти запровадження будь-яких обмежень, заявивши, що це може ускладнити забезпечення поставок, тоді як Бельгія, Італія та Польща розглядають це як спосіб захистити споживачів та економіку від шоку високих цін. на енергію.

Відповідно до компромісу, запропонованого пізно ввечері в понеділок Чехією, яка головує в ЄС, обмеження буде введено, якщо ціни перевищать 220 євро за мегават-годину протягом п'яти днів на біржі TTF. Ціна на TTF, яка служить європейським еталоном, також має бути на 35 євро вищою, ніж довідкова ціна на скраплений природний газ (ЗПГ).

Новий чеський компроміс нижче за ліміт 275 євро/МВтч, запропонований Єврокомісією 22 листопада.

Деякі дипломати ЄС на умовах анонімності заявили, що позиції країн не змінилися, і передбачили, що 19 грудня може знадобитися ще одна зустріч після переговорів на рівні міністрів, які відбудуться наступного вівторка.

Дипломати країн ЄС обговорять останній проект пропозиції у середу, щоб спробувати наблизитись до угоди.

Єврокомісія не хотіла пропонувати будь-яку цінову межу, яку деякі країни ЄС вимагали протягом кількох місяців, і багато хто критикував її пропозицію як надто високу й супроводу настільки суворих умов.

Ціни на газ зросли цього року після вторгнення Росії в Україну в лютому, хоча вони знизилися в порівнянні з рекордними максимумами, досягнутими в серпні, оскільки європейські країни заповнювали зимові сховища, намагаючись захистити себе від дефіциту.

Ціна TTF у вівторок становила близько 134 євро порівняно з піковим значенням 340 євро в серпні.

Держави-члени, незадоволені пропозицією ЄС, також висунули свої власні. Нідерланди запропонували граничну ціну тільки для покупки газу за підтримки уряду, тоді як країни, включаючи Бельгію та Польщу, запропонували динамічну верхню межу.

Нагадаємо, з 5 грудня набуло чинності ембарго Європейського союзу на імпорт морської нафти з території Росії. Крім того, країни G7 та Австралія запровадили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти.

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