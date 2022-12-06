Страны ЕС во время переговоров снизили возможный ценовой потолок на газ

Страны Европейского Союза во вторник, 6 декабря, рассмотрели последнее предложение о снижении максимальной цены на газ до 220 евро за мегаватт-час (около 2400 долларов за тысячу кубометров).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Несколько государств, в том числе Германия с крупнейшей экономикой Европы, выступили против введения каких-либо ограничений, заявив, что это может затруднить обеспечение поставок, в то время как Бельгия, Италия и Польша рассматривают это как способ защитить потребителей и экономику от шока высоких цен на энергию.

В соответствии с компромиссом, предложенным поздно вечером в понедельник Чехией, которая председательствует в ЕС, ограничение будет введено, если цены превысят 220 евро за мегаватт-час в течение пяти дней на бирже TTF. Цена на TTF, которая служит европейским эталоном, также должна быть на 35 евро выше, чем справочная цена на сжиженный природный газ (СПГ).

Новый чешский компромисс ниже лимита в 275 евро/МВтч, предложенного Еврокомиссией 22 ноября.

Некоторые дипломаты ЕС на условиях анонимности заявили, что позиции стран не изменились, и предсказали, что 19 декабря может потребоваться еще одна встреча после переговоров на уровне министров, которые состоятся в следующий вторник.

Дипломаты стран ЕС обсудят последний проект предложения в среду, чтобы попытаться приблизиться к соглашению.

Еврокомиссия не хотела предлагать какой-либо ценовой предел, которого некоторые страны ЕС требовали в течение нескольких месяцев, и многие критиковали ее предложение как слишком высокое и сопровождаемое настолько строгими условиями.

Цены на газ выросли в этом году после вторжения России в Украину феврале, хотя они снизились по сравнению с рекордными максимумами, достигнутыми в августе, поскольку европейские страны заполняли зимние хранилища, пытаясь защитить себя от дефицита.

Цена TTF во вторник составляла около 134 евро по сравнению с пиковым значением в 340 евро в августе.

Государства-члены, недовольные предложением ЕС, также выдвинули свои собственные. Нидерланды предложили предельную цену только для покупки газа при поддержке правительства, в то время как страны, включая Бельгию и Польшу, предложили динамический верхний предел.