ua ru
Сб, 24 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Страны ЕС передали Украине более тысячи генераторов, - еврокомиссар

Новина українською →
Суббота 24 декабря 2022 16:59
Страны ЕС передали Украине более тысячи генераторов, - еврокомиссар Фото: страны ЕС передали Украине более тысячи генераторов (twitter.com/JanezLenarcic)
Автор: Елизавета Драбкина

Страны-члены Европейского Союза передали Украине уже более тысячи электрических генераторов на фоне массированных обстрелов объектов энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на еврокомиссара по вопросам кризисного урегулирования Янеза Ленарчича.

"Чтобы обеспечить электроэнергией дома и больницы, европейские страны передали Украине более 1000 электрогенераторов", - написал он.

Еврокомиссар также отметил, что Украина получила около 78 тысяч тонн гуманитарной помощи через механизм гражданской защиты ЕС.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, сколько еще генераторов нужно Украине для прохождения зимы.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что Грузия все же передала Украине 25 мощных генераторов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
генератор Евросоюз Помощь Украине
NEWS
Стали сильнее. Каким оружием усилилась армия Украины за 10 месяцев войны
Стали сильнее. Каким оружием усилилась армия Украины за 10 месяцев войны
DAILY
Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация