Страны ЕС передали Украине более тысячи генераторов, - еврокомиссар
Страны-члены Европейского Союза передали Украине уже более тысячи электрических генераторов на фоне массированных обстрелов объектов энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на еврокомиссара по вопросам кризисного урегулирования Янеза Ленарчича.
"Чтобы обеспечить электроэнергией дома и больницы, европейские страны передали Украине более 1000 электрогенераторов", - написал он.
Еврокомиссар также отметил, что Украина получила около 78 тысяч тонн гуманитарной помощи через механизм гражданской защиты ЕС.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, сколько еще генераторов нужно Украине для прохождения зимы.
Кроме того, РБК-Украина сообщало, что Грузия все же передала Украине 25 мощных генераторов.
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