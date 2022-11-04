Країни ЄС направили в Україну 500 електрогенераторів

17 країн Європейського Союзу відправили в Україну 500 електрогенераторів для забезпечення доступу до світла і тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на публікацію Європейської комісії .

До допомоги долучились Словенія, Словаччина, Ірландія, Австрія, Швеція, Іспанія, Німеччина, Італія, Данія, Фінляндія, Естонія, Бельгія, Болгарія, Люксембург, Кіпр, Польща та Франція.

"Енергетична інфраструктура України зазнала серйозних пошкоджень. 17 країн ЄС направили в Україну 500 електрогенераторів через Механізм цивільного захисту ЄС для забезпечення доступу українців до електроенергії та опалення", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що міністри закордонних справ групи багатих демократій G7 обговорять, як краще скоординувати подальшу підтримку України після атак РФ на енергетичну інфраструктуру.

Нагадаємо, США мають намір допомогти Україні пройти зиму в умовах російських атак на енергетичну інфраструктуру . Помічник держсекретаря США Карен Донфрід в інтерв'ю РБК-Україна заявила, що допомога включатиме кілька елементів.