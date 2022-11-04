Страны ЕС направили в Украину 500 электрогенераторов

17 стран Европейского Союза отправили в Украину 500 электрогенераторов для обеспечения доступа к свету и теплу.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на публикацию Европейской комиссии .

В помощь присоединились Словения, Словакия, Ирландия, Австрия, Швеция, Испания, Германия, Италия, Дания, Финляндия, Эстония, Бельгия, Болгария, Люксембург, Кипр, Польша и Франция.

"Энергетическая инфраструктура Украины получила серьезные повреждения. 17 стран ЕС направили в Украину 500 электрогенераторов через Механизм гражданской защиты ЕС для обеспечения доступа украинцев к электроэнергии и отоплению", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел группы богатых демократий G7 обсудят, как лучше скоординировать дальнейшую поддержку Украины после атак РФ на энергетическую инфраструктуру.

Напомним, США намерены помочь Украине пройти зиму в условиях российских атак на энергетическую инфраструктуру. Помощник госсекретаря США Карен Донфрид в интервью заявила, что помощь будет включать несколько элементов.