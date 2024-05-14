Країни ЄС мають передати Україні ще 5-6 систем Patriot, - прем'єр Данії

"Нам потрібно ще п'ять чи шість систем Patriot", - сказала Фредеріксен.

За її словами, ці системи знаходяться в Європі, краще мати системи ППО в Україні, ніж у країнах НАТО.

Вона зазначила, що бойові дії в Україні точаться не в тому напрямку. "Українцям потрібно більше", - сказала вона, маючи на увазі також боєприпаси.

Системи Patriot

Нагадаємо, Німеччина оголосила про передачу Україні третьої системи протиповітряної оборони Patriot.

Очікується, що США також можуть надати Україні одну установку Patriot.