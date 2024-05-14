Страны ЕС должны передать Украине еще 5-6 систем Patriot, - премьер Дании

"Нам нужно еще пять или шесть систем Patriot", - сказала Фредериксен.

По ее словам, эти системы находятся в Европе, лучше иметь системы ПВО в Украине, чем в странах НАТО.

Она отметила, что боевые действия в Украине идут не в том направлении. "Украинцам нужно больше", - сказала она, имея в виду также боеприпасы.

Системы Patriot

Напомним, Германия объявила о передаче Украине третьей системы противовоздушной обороны Patriot.

Ожидается, что США также могут предоставить Украине одну установку Patriot.