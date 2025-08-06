Країни ЄС масово звертаються по кредити заради України: хто лідирує

Зазначається, що нова європейська програма оборонних позик SAFE (Security Assistance Facility for Europe), яка передбачає виділення до 150 млрд євро на посилення обороноздатності, за кілька тижнів із малопопулярної перетворилася на затребуваний інструмент.

Вже 18 країн-членів ЄС офіційно подали заявки на загальну суму близько 127 млрд євро, і очікується, що до ініціативи приєднаються інші держави. Програма дозволяє фінансувати, зокрема, спільні закупівлі боєприпасів та ракет для України, що стало додатковим стимулом для учасників.

Найбільший запит зробила Польща - 45 млрд євро. Франція планує позичити 15-20 млрд, Італія - близько 15 млрд, Литва - до 8,76 млрд, Естонія - 3,6 млрд, Болгарія - до 3,5 млрд, Греція - 1,2 млрд, Іспанія - 1 млрд. Румунія розглядає запит на 10 млрд, Бельгія - до 11 млрд євро.

Ще низка країн, зокрема Чехія, Латвія, Португалія, Хорватія та Угорщина, подали заявки, але не розкрили їхні деталі. Кіпр і Фінляндія поки визначають обсяги запозичень.

Водночас Австрія, Словенія та Данія ще не ухвалили остаточних рішень. Деякі держави, зокрема Німеччина, Люксембург і Швеція, не планують брати кредити, але зацікавлені у спільних оборонних контрактах.

Єврокомісія нагадала, що запити на участь у SAFE можна надсилати протягом літа.