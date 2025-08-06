Страны ЕС массово обращаются за кредитами ради Украины: кто лидирует

18 европейских стран обратились за кредитами в ЕС, чтобы закупить оружие для Украины и усилить собственную обороноспособность. Польша, Франция и Италия среди лидеров по заявкам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
Отмечается, что новая европейская программа оборонных займов SAFE (Security Assistance Facility for Europe), которая предусматривает выделение до 150 млрд евро на усиление обороноспособности, за несколько недель из малопопулярной превратилась в востребованный инструмент.
Уже 18 стран-членов ЕС официально подали заявки на общую сумму около 127 млрд евро, и ожидается, что к инициативе присоединятся другие государства. Программа позволяет финансировать, в частности, совместные закупки боеприпасов и ракет для Украины, что стало дополнительным стимулом для участников.
Самый большой запрос сделала Польша - 45 млрд евро. Франция планирует одолжить 15-20 млрд, Италия - около 15 млрд, Литва - до 8,76 млрд, Эстония - 3,6 млрд, Болгария - до 3,5 млрд, Греция - 1,2 млрд, Испания - 1 млрд. Румыния рассматривает запрос на 10 млрд, Бельгия - до 11 млрд евро.
Еще ряд стран, в частности Чехия, Латвия, Португалия, Хорватия и Венгрия, подали заявки, но не раскрыли их детали. Кипр и Финляндия пока определяют объемы заимствований.
В то же время Австрия, Словения и Дания еще не приняли окончательных решений. Некоторые государства, в частности Германия, Люксембург и Швеция, не планируют брать кредиты, но заинтересованы в совместных оборонных контрактах.
Еврокомиссия напомнила, что запросы на участие в SAFE можно присылать в течение лета.
В мае 2025 года страны ЕС официально согласовали создание инструмента SAFE, который позволяет привлечь до 150 млрд евро кредитных средств для инвестиций в оборонную промышленность государств-членов.
Предполагается, что эти средства будут привлечены на финансовых рынках и направлены на быстрое наращивание оборонных мощностей в Европе. Финансирование будет предоставляться по запросу стран-членов на основе их национальных планов.
Напомним, в июле президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС активнее покупать оружие непосредственно у Украины, используя кредиты SAFE, подчеркнув, что это выгодно Европе и критически важно для украинского оборонного сектора.