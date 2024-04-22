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В стране ЕС хотят ограничить прием украинских беженцев: детали

Германия, Берлин, Понедельник 22 апреля 2024 11:59
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В стране ЕС хотят ограничить прием украинских беженцев: детали Фото: Украинцы в Германии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Германии в некоторых районах больше не хотят принимать беженцев из Украины из-за большого потока мигрантов. Там заявляют, что интеграция всех прибывших больше невозможна.

Об этом рассказал президент Немецкой ассоциации районов (DLT) Рейнхард Загер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

Несколько районов и муниципалитетов Германии переполнены из-за регулярной и нелегальной миграции. Проблемы на местах усугубляются, поэтому местные власти больше не хотят принимать бежавших от войны в Украине, отметил Рейнхард Загер.

"При всей важной солидарности с Украиной мы задаемся вопросом, нужно ли стольким людям из страны, которую атакует Россия, приезжать к нам", – сказал он.

Германия предоставляет убежище более 1,2 млн украинцев. Только в земле Баден-Вюртемберг уже в два раза больше украинских беженцев, чем во всей Франции.

Политик предложил "защищенное от погодных условий жилье на безопасном западе Украины", как в свое время предусматривала министр внутренних дел Нэнси Фезер. Также Загер предположил, что Польша могла бы принять больше беженцев из Украины при поддержке ЕС.

Ранее о переполненности мест из-за потока мигрантов заявляли политики в Нидерландах. Там депутаты парламента предлагали возвращать украинских беженцев в безопасные регионы Украины – например, на западе страны.

Напомним, мы писали, в каких землях Германии принимают украинских беженцев в апреле. Во многих регионах социального жилья уже не осталось.

Также мы рассказывали, в какие страны больше всего едут украинские беженцы. За последний месяц в Германию прибыли более 16 тысяч украинцев.

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