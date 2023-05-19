Країни G7 домовилися відстежувати російські алмази з метою запровадження ембарго

Країни "Великої сімки" погодилися працювати разом над відстеженням російських алмазів, але поки що не почали вводити пряму заборону на прибуткову для Москви торгівлю дорогоцінним камінням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
У заяві, опублікованій на саміті в Хіросімі, Японія, лідери зобов'язалися працювати разом, щоб "обмежити торгівлю та використання алмазів, видобутих, оброблених або вироблених у Росії", та координувати майбутні "обмежувальні заходи, у тому числі за допомогою технологій відстеження".
За словами людей, знайомих із дискусіями на саміті, перехід до відстеження російських алмазів через кордони може прокласти шлях до заборони імпорту в майбутньому.
Попередні спроби ввести санкції щодо російського дорогоцінного каміння в Європі зустріли опір з боку країн-імпортерів, таких як Бельгія, які стверджують, що це призведе до переміщення торгівлі алмазами в інше місце.
Однією з держав-членів G7, яка припинить весь імпорт російських алмазів, є Великобританія, яка після Brexit більше не пов'язана з необхідністю досягнення консенсусу з Європейським Союзом. Прем'єр-міністр Ріші Сунак також оголосив, що Великобританія припинить імпорт нікелю, міді та алюмінію російського походження, хоча такі постачання незначні порівняно з тим, що йде до ЄС.
Президент Європейської ради підтвердив, що G7 та ЄС працюватимуть над обмеженням торгівлі російським дорогоцінним камінням. "Російські алмази не вічні", - сказав Шарль Мішель на брифінгу у Хіросімі.
На рівні ЄС заборона на алмази вимагатиме підтримки всіх держав-членів. Бельгія заявила, що потенційно буде відкрита для пропозиції, але тільки в тому випадку, якщо буде створено ефективний механізм G7.
Походження алмазів стає очевидним на початку ланцюжка постачання, коли йому видається сертифікат у рамках Кімберлійського процесу, який був розроблений для припинення продажу так званих кривавих алмазів, які фінансували війни. Після цього їх може бути важко відстежити.
Ограновані та поліровані камені часто змішуються в торгових будинках, і початковий сертифікат буде замінений документацією про "змішане походження", що унеможливить відстежити, де зрештою продаються російські діаманти.
Щодо металів, то лідери "Великої сімки" просто підтвердили масштабні зусилля щодо скорочення доходів Росії.
У своїх заявах, пов'язаних із війною, "Велика сімка" ясно дала зрозуміти, що будь-які заклики до миру повинні включати повне та беззаперечне виведення російських військ та техніки з України. Це відповідає позиції України.
На саміті G7 у Хіросімі основна увага приділяється тому, як ще більше стиснути російську економіку. Шквал санкцій загальмував економічне зростання, але не зміг стримати воєнний наступ президента Володимира Путіна на Україну, а російська економіка спирається на експорт товарів та енергоносіїв до країн, що не входять до G7.
Основна увага країн "Великої сімки" приділяється закриттю лазівок та забезпеченню дотримання існуючих санкцій. У своїй заяві вони наголосили:
Раніше представник ЄС заявив, що лідери країн "Великої сімки" (G7) обговорять на саміті в Японії, як відстежувати російську торгівлю алмазами з метою запровадження обмежень на пізнішому етапі.
Нагадаємо, Бельгія запропонувала ввести систему , яка дозволить відстежувати російські алмази та ускладнить процес перемаркування дорогоцінного каміння в третіх країнах.
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