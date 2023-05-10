Бельгія підтримує санкції проти алмазів РФ і пропонує систему для їх відстеження

Бельгія хоче зайняти передову роль у спільній боротьбі з російськими алмазами. Необхідно зменшити можливість РФ заробляти в цій сфері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Бельгії Александера де Кроо, яку приводить Financial Times .

"Моя країна має намір бути провідним партнером у спільній спробі зупинити фінансові потоки Росії від торгівлі алмазами", - йдеться у заяві.

Раніше Бельгія виступала проти введення санкцій щодо відносин алмазів з РФ. Трейдери повідомляють, що країна не хотіла ризикувати п'ятисотлітнім статусом Антверпена як величезного центру торгівлі алмазами.

Але через триваючу війну РФ проти України в Бельгії змінили своє ставлення щодо санкцій проти алмазів Росії.

"Ми хочемо позбавити західні ринки від російських алмазів. Однак нинішньою прямою забороною російських алмазів ми цього не досягнемо", - додав прем'єр-міністр Бельгії.

За його словами, реальний ефект буде, якщо вдасться об'єднати пряму і непряму заборону на продаж російських алмазів.

Також планується запровадити спеціальну систему, яка дасть змогу відстежувати алмази і ускладнить процес перемаркування дорогоцінних каменів у третіх країнах.