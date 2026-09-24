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Шмигаль озвучив ідею комплексного перемир'я, не лише по енергетиці

22:18 24.09.2026 Чт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Шмигаль озвучив ідею комплексного перемир'я, не лише по енергетиці Фото: Денис Шмигаль (facebook.com_zelenskyy.official)
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Україна готова до комплексного припинення вогню, яке охоплюватиме не лише захист енергетичної інфраструктури, а й безпеку в Чорному морі.

Про це розповів міністр енергетики Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Він зазначив, що йдеться про взаємне припинення ударів по енергосистемі, а не про обмін чи поступки.

"Ми говоримо про припинення вогню по енергетиці в Україні з російської сторони. І відповідно наші глибокі удари по російській нафтопереробці та їхній енергетиці (теж припиняться - ред.)", - сказав міністр.

Шмигаль заявив, що цю ініціативу вже обговорювали на зустрічі президентів України та США, а деталі підходу опрацьовували з американським міністром енергетики Крісом Райтом.

"Ми готові до такої розмови. Питання, чи готова Росія до цієї розмови, до повного припинення вогню", - сказав міністр.

Морська безпека та підготовка до зими

Він зазначив, що українська сторона готова розглядати енергетичне перемир'я комплексно з морським перемир'ям.

"Бо це включає харчову безпеку, це відкриває зерновий коридор. І для нас, і для ворога. Це звичайно зробить для наших аграріїв трохи легшою економічну ситуацію", - пояснив Шмигаль.

Подібний комплексний підхід дасть змогу країні значно спокійніше та безпечніше пройти майбутній опалювальний сезон. Водночас міністр підкреслив, що Україна не розраховує на чесність ворога та продовжує системну підготовку до будь-яких сценаріїв.

"Все, щоб наступна зима для України з точки зору енергетики була пройдена надійно - ми робимо", - підкреслив він.

Нагадаємо, Шмигаль заявив, що Україна отримала два документи про підготовку країни-агресорки до ударів по енергетиці взимку. Окупанти детально визначили, які об'єкти будуть атакувати, а також якою кількістю та якими видами зброї.

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