Країни Балтії запровадять санкції проти тих, хто придушував протести у Грузії

Нагадаємо, вчора представниця Євросоюзу із закордонних справ і політики Кая Каллас попередила владу Грузії, що скандальне рішення зупинити переговори щодо вступу країни до ЄС до 2028 року, а також силові розгони мітингувальників - будуть мати "прямі наслідки".

"Ми підтримуємо грузинський народ і про вибір європейського майбутнього", - наголосила вона.

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