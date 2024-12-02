Страны Балтии введут санкции против тех, кто подавлял протесты в Грузии

Напомним, вчера представитель Евросоюза по иностранным делам и политике Кая Каллас предупредила власти Грузии, что скандальное решение остановить переговоры о вступлении страны в ЕС до 2028 года, а также силовые разгоны митингующих - будуть иметь "прямые последствия".

"Мы поддерживаем грузинский народ и про выбор европейского будущего", - подчернула она.

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