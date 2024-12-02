Країни Балтії запровадять санкції проти тих, хто придушував протести у Грузії

У Грузії продовжуються протести проти рішення влади відкласти переговори щодо вступу до ЄС. На тлі цього Литва, Латвія та Естонія домовилися запровадити санкції проти тих, хто організовував розгін мітингувальників.

Про це заявив глава литовського МЗС Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.

"Три країни Балтії спільно домовилися запровадити національні санкції проти тих, хто придушував законні протести у Грузії", - написав він. Глава литовського МЗС додав, що противники демократії та порушники прав людини не вітаються у країнах Балтії. Мова йде про Литву, Латвію та Естонію.

Нагадаємо, вчора представниця Євросоюзу із закордонних справ і політики Кая Каллас попередила владу Грузії, що скандальне рішення зупинити переговори щодо вступу країни до ЄС до 2028 року, а також силові розгони мітингувальників - будуть мати "прямі наслідки".

"Ми підтримуємо грузинський народ і про вибір європейського майбутнього", - наголосила вона.

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