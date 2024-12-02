Страны Балтии введут санкции против тех, кто подавлял протесты в Грузии

В Грузии продолжаются протесты против решения властей отложить переговоры о вступлении в ЕС. На фоне этого Литва, Латвия и Эстония договорились ввести санкции против тех, кто организовывал разгон митингующих.

Об этом заявил глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

"Три страны Балтии совместно договорились ввести национальные санкции против тех, кто подавлял законные протесты в Грузии", - написал он. Глава литовского МИД добавил, что противники демократии и нарушители прав человека не приветствуются в странах Балтии. Речь идет о Литве, Латвии и Эстонии.

Напомним, вчера представитель Евросоюза по иностранным делам и политике Кая Каллас предупредила власти Грузии, что скандальное решение остановить переговоры о вступлении страны в ЕС до 2028 года, а также силовые разгоны митингующих - будуть иметь "прямые последствия".

"Мы поддерживаем грузинский народ и про выбор европейского будущего", - подчернула она.

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