Країни Балтії виступили проти переговорів з Росією

Війна Росії проти України докорінно змінює європейську політику безпеки, перетворюючи ЄС на проект миру, який відтепер змушений захищати себе зброєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви прем'єр-міністра Естонії Крістена Міхала та прем'єра Латвії Андріса Кульбергса в інтерв'ю Euractiv .

Нова реальність європейської безпеки

Як зазначив естонський прем'єр Крістен Міхал, раніше оборонна співпраця не була пріоритетом для блоку, проте наразі ситуація кардинально змінилася.

"Європа була проектом миру без зброї. Тепер це буде проект миру - але зі зброєю. Це велика різниця, бо якщо Європа - найбагатший регіон світу - матиме зброю та здатність реагувати на загрози безпеці як всередині, так і зовні, Європа стане набагато сильнішою", - наголосив Міхал.

На думку очільника естонського уряду, ці зміни стосуються не лише військових витрат. Спроможніша у військовому плані Європа стане набагато надійнішим та передбачуванішим глобальним гравцем на світовій арені.

Чому мирні переговори з РФ не на часі

Водночас лідери країн Балтії критично ставляться до закликів деяких західноєвропейських політиків щодо негайного початку переговорів із Кремлем та заморожування лінії фронту.

Новий прем'єр-міністр Латвії Андріс Кульбергс підкреслив, що не вірить у мирні угоди з Росією на цьому етапі.

За його словами, головне завдання зараз - не компроміси, а зміцнення кордонів, щоб на східному фланзі Європи не залишилося жодної "слабкої ланки".

"Ми повинні мати єдиний підхід - тільки тоді не буде жодних смішних ідей. Спочатку ми повинні довіряти собі. Ми повинні продемонструвати силу", - заявив Кульбергс.

Він також додав, що Латвія вже збільшила свої інвестиції в оборону до 5% ВВП країни, виконуючи та навіть перевищуючи оборонні цілі Альянсу.