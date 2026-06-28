Країни Балтії виступили проти переговорів з Росією
Війна Росії проти України докорінно змінює європейську політику безпеки, перетворюючи ЄС на проект миру, який відтепер змушений захищати себе зброєю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви прем'єр-міністра Естонії Крістена Міхала та прем'єра Латвії Андріса Кульбергса в інтерв'ю Euractiv.
Нова реальність європейської безпеки
Як зазначив естонський прем'єр Крістен Міхал, раніше оборонна співпраця не була пріоритетом для блоку, проте наразі ситуація кардинально змінилася.
"Європа була проектом миру без зброї. Тепер це буде проект миру - але зі зброєю. Це велика різниця, бо якщо Європа - найбагатший регіон світу - матиме зброю та здатність реагувати на загрози безпеці як всередині, так і зовні, Європа стане набагато сильнішою", - наголосив Міхал.
На думку очільника естонського уряду, ці зміни стосуються не лише військових витрат. Спроможніша у військовому плані Європа стане набагато надійнішим та передбачуванішим глобальним гравцем на світовій арені.
Чому мирні переговори з РФ не на часі
Водночас лідери країн Балтії критично ставляться до закликів деяких західноєвропейських політиків щодо негайного початку переговорів із Кремлем та заморожування лінії фронту.
Новий прем'єр-міністр Латвії Андріс Кульбергс підкреслив, що не вірить у мирні угоди з Росією на цьому етапі.
За його словами, головне завдання зараз - не компроміси, а зміцнення кордонів, щоб на східному фланзі Європи не залишилося жодної "слабкої ланки".
"Ми повинні мати єдиний підхід - тільки тоді не буде жодних смішних ідей. Спочатку ми повинні довіряти собі. Ми повинні продемонструвати силу", - заявив Кульбергс.
Він також додав, що Латвія вже збільшила свої інвестиції в оборону до 5% ВВП країни, виконуючи та навіть перевищуючи оборонні цілі Альянсу.
Спроби поновлення дипломатії
Нагадаємо, нещодавно в Туреччині заявили про готовність прийняти нові переговори між Україною та РФ. Глава турецького МЗС Хакан Фідан зазначив, що в дипломатичному процесі наразі настав застій, тому Анкара прагне якнайшвидше активізувати діалог на основі міжнародного права.
Водночас президент України Володимир Зеленський наголосив, що навіть у росіян є претензія до Путіна через відсутність кінця війни, тому потрібні реальні переговори. За його словами, Україна вже надала всі необхідні пропозиції для початку реального діалогу.
Крім того, президент США Дональд Трамп у розмовах із Зеленським говорив, що думає про дипломатію з РФ. Як зазначають джерела у владі, американський лідер вважає, що тиск України на Росію через далекобійні удари та активні дії на полі бою робить дипломатичне врегулювання більш вірогідним.