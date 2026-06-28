Страны Балтии выступили против переговоров с Россией
Война России против Украины коренным образом меняет европейскую политику безопасности, превращая ЕС в проект мира, который теперь вынужден защищать себя оружием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления премьер-министра Эстонии Кристена Михала и премьера Латвии Андриса Кульбергса в интервью Euractiv.
Новая реальность европейской безопасности
Как отметил эстонский премьер Кристен Михал, ранее оборонное сотрудничество не было приоритетом для блока, однако ситуация кардинально изменилась.
"Европа была проектом мира без оружия. Теперь это будет проект мира - но с оружием. Это большая разница, потому что если Европа - самый богатый регион мира - будет иметь оружие и способность реагировать на угрозы безопасности как внутри, так и снаружи, Европа станет гораздо сильнее", - подчеркнул Михал.
По мнению главы эстонского правительства, эти изменения касаются не только военных расходов. Более состоятельная в военном плане Европа станет гораздо более надежным и предсказуемым глобальным игроком на мировой арене.
Почему мирные переговоры с РФ не ко времени
В то же время, лидеры стран Балтии критически относятся к призывам некоторых западноевропейских политиков относительно немедленного начала переговоров с Кремлем и замораживания линии фронта.
Новый премьер-министр Латвии Андрис Кульбергс подчеркнул, что не верит в мирные соглашения с Россией на этом этапе.
По его словам, главная задача сейчас - не компромиссы, а укрепление границ, чтобы на восточном фланге Европы не осталось ни одного "слабого звена".
"Мы должны иметь единый подход – только тогда не будет никаких смешных идей. Сначала мы должны доверять себе. Мы должны продемонстрировать силу", - заявил Кульбергс.
Он добавил, что Латвия уже увеличила свои инвестиции в оборону до 5% ВВП страны, выполняя и даже превышая оборонные цели Альянса.
Попытки обновления дипломатии
Напомним, недавно в Турции заявили о готовности принять новые переговоры между Украиной и РФ. Глава турецкого МИД Хакан Фидан отметил, что в дипломатическом процессе настал застой, поэтому Анкара стремится как можно быстрее активизировать диалог на основе международного права.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что даже у россиян есть претензия к Путину из-за отсутствия конца войны, поэтому нужны реальные переговоры. По его словам, Украина уже предоставила все необходимые предложения по началу реального диалога.
Кроме того, президент США Дональд Трамп в разговорах с Зеленским говорил, что думает о дипломатии с РФ. Как отмечают источники во власти, американский лидер считает, что давление Украины на Россию из-за дальнобойных ударов и активных действий на поле боя делает дипломатическое урегулирование более вероятным.