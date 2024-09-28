Страны Балтии и Польша ищут финансирование ЕС для Балтийской линии обороны

В пятницу 28 сентября министры обороны Эстонии, Латвии, Литвы и Польши встретились в латвийской столице Даугавпилс. Они обсудили возможное финансирование Балтийской линии обороны из бюджета ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минобороны Эстонии.

Ханно Певкур, глава эстонского оборонного ведомства отметил, что инициатива Балтийской линии обороны получила хорошее начало, поскольку данную потребность разделяют союзники в регионе Балтийского моря.

"Для нас крайне важно координировать наши действия с Польшей, но мы также видим потенциал для сотрудничества с северными союзниками, особенно Финляндией", - подчеркнул Певкур.

Он объяснил, что потребность в линии обороны вытекает из ситуации в сфере безопасности и поддерживает новую концепцию передовой обороны НАТО. В то же время она укрепляет безопасность ЕС и военную оборону его границ.

"Поэтому мы ясно видим, что Европейский союз также мог бы оказать финансовую поддержку проекту", - добавил министр обороны Эстонии.

На сайте ведомства сказано, что ранее в этом году министры обороны подписали соглашение, согласно которому Эстония, Латвия и Литва в ближайшие годы создадут линию обороны вдоль своих границ с Россией и Беларусью. Линия будет состоять из различных оборонительных сооружений с целью сдерживания и, при необходимости, защиты от военных угроз.

18 мая Польша объявила о похожем проекте под названием "Восточный щит". Паралельно ЕС рассматривает совместные оборонительные инициативы, направленные на укрепление безопасности своих государств-членов.

"В ходе встречи министры обороны также получили обзор опыта Украины в строительстве оборонительных сооружений и посетили оборонные объекты Латвии в районе Силене", - добавили на сайте оборонного ведомства.

Что известно о Балтийской линии обороны

Создание Балтийской линии обороны в Эстонии запланировано в три этапа. На первых двух этапах будет построено 40 опорных пунктов и 12 складских зон с полной инфраструктурой. На третьем этапе будет построено восемь дополнительных опорных пунктов.

Концепция этих оборонительных сооружений следует соглашению, достигнутому на саммите НАТО в Мадриде, в котором подчеркивается, что союзники должны быть защищены с первого метра в соответствии с новыми региональными планами обороны.

Балтийская линия обороны по сути представляет собой комплекс мер по заграждению и полевой обороне, предназначенных для поддержки действий оборонительных подразделений в опорных пунктах с целью остановки продвижения сил агрессии в случае необходимости. Эти элементы будут рассредоточены на ландшафте с учетом как перемещений противника и анализа окружающей среды, так и планов сражений Сил обороны.

В настоящее время Эстонский центр оборонных инвестиций заключил контракты на закупку заградительных материалов, таких как режущая проволока и зубы дракона, а также ведется процесс разработки прототипов бункеров.