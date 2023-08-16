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Країни Балтії та Польща допускають повне закриття кордонів з Білоруссю, - МВС Литви

Фото: країни Балтії та Польща обговорюють закриття кордонів із Білоруссю (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Країни Балтії та Польща обговорюють можливість повного закриття кордонів із Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

Країни Балтії та Польща обговорюють можливість повного закриття кордонів із Білоруссю, причому остаточні домовленості мають бути досягнуті наприкінці цього місяця у Варшаві, повідомила міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

"Ми обговорюємо алгоритми на технічному та політичному рівнях, розглядаємо, який вигляд матиме таке регіональне рішення, якщо країни Балтії та Польща одночасно закриють свої кордони з Білоруссю", сказала міністр.

Вона також повідомила, що минулого тижні обговорювала питання про закриття кордонів з Білоруссю з міністром внутрішніх справ Польщі, а 28 серпня у Варшаві відбудеться зустріч глав МВС чотирьох країн "для останнього узгодження деталей" закриття кордонів.

Нагадаємо, сьогодні уряд Литви ухвалив рішення про тимчасове закриття двох із шести прикордонних пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю.

Що цьому передувало

Після невдалого заколоту засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина у РФ частина його бойовиків прибула до Білорусі. Вони розташовуються у наметовому містечку. Зараз там перебуває близько 6,4 тисячі "вагнерівців".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і президент Литви Гітанас Науседа вважають, що найманці ПВК "Вагнера", які перебувають у Білорусі, можуть здійснювати провокації на кордоні країн НАТО.

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