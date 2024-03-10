Країни Балтії переможуть РФ у разі нападу, але будуть, як Бахмут і Авдіївка, - Кулеба

Глава МЗС впевнений, що у разі нападу Росії на балтійські країни вони будуть захищатися за досвідом і за можливостями, а НАТО знадобиться декілька днів, щоб відповісти.

"Зрештою, я думаю, НАТО переможе. Але подивіться на Бахмут, подивіться на Авдіївку - так виглядатимуть країни Балтії після напружених бойових дій. Ось так виглядатимуть ваші міста. Красивого Вільнюса не буде", - сказав він.

Кулеба наголосив що найдешевший і найбезпечніший спосіб уникнути конфлікту з РФ - це підтримати українців, які борються проти російської агресії. За його словами, Литва це розуміє, тому активно підтримує Україну.

"Інші роблять вигляд, що можуть цього уникнути", - заявив міністр.

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше німецьке видання Bild опублікувало сценарій військових навчань Німеччини, під час яких німецькі збройні сили готуються до гібридної атаки Росії на східному фланзі НАТО.

Чиновник НАТО прокоментував матеріал видання Bild і заявив, що Альянс отримав сценарій навчання, який завжди являє собою уявну ситуацію для перевірки військових можливостей у тому чи іншому районі.

У Міністерстві оборони Литви також прокоментували ситуацію. Там заявили, що наразі немає загрози нападу Росії на НАТО, адже Москва зосередилася на Україні.