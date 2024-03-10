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Страны Балтии победят РФ в случае нападения, но будут, как Бахмут и Авдеевка, - Кулеба

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Страна Балтии в случае нападения России смогут победить. Но балтийские города будут выглядеть, как уничтожены российскими войсками Бахмут и Авдеевка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в интервью ELTA, которое цитирует Delfi.

Глава МИД уверен, что в случае нападения России на балтийские страны они будут защищаться по опыту и возможностям, а НАТО потребуется несколько дней, чтобы ответить.

"В конце концов, я думаю, НАТО победит. Но посмотрите на Бахмут, посмотрите на Авдеевку - так будут выглядеть страны Балтии после напряженных боевых действий. Вот так будут выглядеть ваши города. Красивого Вильнюса не будет", - сказал он.

Кулеба подчеркнул, что самый дешевый и безопасный способ избежать конфликта с РФ - это поддержать украинцев, которые борются против российской агрессии. По его словам, Литва это понимает, потому активно поддерживает Украину.

"Другие делают вид, что могут этого избежать", - заявил министр.

Что этому предшествовало

Напомним, ранее немецкое издание Bild опубликовало сценарий военных учений Германии, во время которых германские вооруженные силы готовятся к гибридной атаке России на восточном фланге НАТО.

Чиновник НАТО прокомментировал материал издания Bild и заявил, что Альянс получил сценарий обучения, который всегда представляет собой мнимую ситуацию для проверки военных возможностей в том или ином районе.

В Министерстве обороны Литвы также прокомментировали ситуацию. Там заявили, что пока нет угрозы нападения России на НАТО, потому что Москва сосредоточилась на Украине.

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