Країни Балтії хочуть на початку наступного року стати енергетично незалежними від РФ

Країни Балтії хочуть якнайшвидше стати повністю енергетично незалежними від Росії. Це планується реалізувати вже на початку 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Литви Гітанаса Науседи, яку приводить LRT.
"Президент Литви Гітанас Науседа у п'ятницю зустрівся зі спікером парламенту Естонії Лаурі Гусаром. На зустрічі було обговорено підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі, війну Росії в Україні, а також питання синхронізації електромереж", - йдеться у матеріалі.
Науседа та Гусар обговорили питання синхронізації електромереж з континентальною Європою. Литовський лідер підкреслив, що оскільки Росія використовує енергоресурси як засіб політичного маніпулювання та шантажу, дуже важливо прискорити відключення країн Балтії від контрольованих Росією енергосистем.
"Наш стратегічний пріоритет - якнайшвидше стати повністю енергетично незалежними від Росії", - сказав Науседа.
За його словами, вже на початку 2024 року разом із Латвією та Естонією Литва хотіла б відключитися від російських мереж. Він розповів, що у квітні було успішно проведено перевірку відключення від системи електропостачання, Литва форсує всі процеси, необхідні для цієї дії.
Що відомо про відключення від системи електропостачання РФ
Випробування проводились 22 квітня з 11:00 до 12:00 за місцевим часом. Тоді литовський оператор енергомережі Litgrid уперше повністю перервав з'єднання з російською електромережею.
Таким чином, вперше в історії електроенергетична система Литви працювала повністю автономно. Країна у цей час використовувала електрику місцевих електростанцій. Також продовжувався імпорт зі Швеції та Польщі.
Нещодавно МВС Литви додало 15 співробітників правоохоронної та судової системи Російської Федерації, до національного списку іноземців, яким заборонено в'їзд до країни.
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