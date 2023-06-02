Страны Балтии хотят в начале следующего года стать энергетически независимыми от РФ

"Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу встретился со спикером парламента Эстонии Лаури Гусаром. На встрече обсуждалась подготовка к саммиту НАТО в Вильнюсе, война России в Украине, а также вопросы синхронизации электросетей", - говорится в материале.

Науседа и Гусар обсудили вопросы синхронизации электросетей с континентальной Европой. Литовский лидер подчеркнул, что поскольку Россия использует энергоресурсы как средство политического манипулирования и шантажа, очень важно ускорить отключение стран Балтии от контролируемых Россией энергосистем.

"Наш стратегический приоритет - как можно быстрее стать полностью энергетически независимыми от России", - сказал Науседа.

По его словам, уже в начале 2024 года вместе с Латвией и Эстонией Литва хотела бы отключиться от российских сетей. Он рассказал, что в апреле была успешно проведена проверка отключения от системы электроснабжения, Литва форсирует все процессы, необходимые для этого действия.

Что известно об отключении от системы электроснабжения РФ

Испытания проводились 22 апреля с 11:00 до 12:00 по местному времени. Тогда литовский оператор энергосети Litgrid впервые полностью прервал соединение с российской электросетью.

Таким образом, впервые в истории электроэнергетическая система Литвы работала полностью автономно. Страна в это время использовала электричество местных электростанций. Также продолжался импорт из Швеции и Польши.