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Росії не вистачає солдатів на нові військові округи через війну в Україні, - британська розвідка

Росія, Вівторок 26 березня 2024 11:22
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Росії не вистачає солдатів на нові військові округи через війну в Україні, - британська розвідка Фото: Росія набирає солдатів, щоб потім відправити їх до України (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росія після створення Ленінградського військового округу набирає солдатів. Не виключено, що їх також відправлять на війну з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як наголошується у зведенні, з'явилися оголошення про набір персоналу в новий 44-й армійський корпус у Лузі, у нещодавно створеному Ленінградському військовому окрузі.

"Росія докладає зусиль щодо збільшення своїх сил на північному заході країни, оскільки більша частина її сил, як і раніше, задіяна в операціях в Україні", - йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, Росії майже, напевно, доведеться вирішити, чи залишаться нові підрозділи, такі як 44-й армійський корпус, у місцях дислокації своїх гарнізонів після їх створення або ж вони будуть переведені для операцій в Україні для підтримки там бойової потужності.

"Раніше новостворені підрозділи були негайно перекинуті в Україну, і майже напевно необхідність продовження операцій перешкоджає ширшим амбіціям Росії щодо розширення збройних сил", - зазначають у Міноборони Британії.

Проблеми з формуванням нових сил

Раніше британська розвідка повідомляла, що плани Москви створити вже цього року дві нові армії зіткнуться з нестачею нової техніки та проблемами з інфраструктурою. Проте солдатів буде достатньо.

Зазначимо, Російська Федерація наростила окупаційне угруповання в Україні майже до півмільйона людей. Докладніше про чисельність окупантів, боєздатність російських військ та про те, скільки ще росіян може мобілізувати Володимир Путін, - у матеріалі РБК-Україна.

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