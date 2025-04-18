"Країна терористів". В "АТБ" заявили про пошкодження офісу під час ракетного обстрілу Дніпра

"Черговий ранковий ракетний обстріл міста країною збоченців та терористів... На жаль, від вибухової хвилі дуже сильно пошкоджено наш новий офіс. На щастя ніхто не постраждав", - пише Марков.

Фото: Росія пошкодила офіс "АТБ" у Дніпрі під час обстрілу Дніпра (Facebook-cторінка члена ради директорів корпорації "АТБ" Бориса Маркова)

Марков висловив вдячність силам протиповітряної оборони (ППО) Дніпра й усім іншим оборонцям українського неба. Також додав, що пошкоджений офіс буде відновлено.