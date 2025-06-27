Країна рухається до демократії чи авторитаризму: думки українців розділилися

Нагадаємо, запит на авторитаризм в Україні після початку війни впав удвічі.

Водночас підтримка демократії в Україні під час війни зросла до історичного максимуму.

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