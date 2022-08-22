Поддержка демократии в Украине во время войны выросла до исторического максимума

В августе 2022 года 64% респондентов считают, что демократия является наиболее желательным типом государственного устройства для Украины. Еще 14% считают, что при определенных обстоятельствах автократия может быть лучше, чем демократия, и еще 13% людей говорят, что для них неважно, каков тип режима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда " Демократические инициативы " и Центра Разумкова.

"Такие показатели поддержки демократии самые высокие за многие годы наблюдений: до 2014 года приоритетность демократии поддерживали менее 50%, после Революции Достоинства этот показатель вырос до 54%, но лишь после начала большой войны он превысил 60%", - говорится в сообщении.

Как отмечают социологи, запрос на "сильную руку", наоборот, понемногу уменьшался. В то же время сегодня ситуация несколько изменилась, и более 58% считают, что несколько сильных лидеров могут сделать для страны больше, чем все законы и дискуссии. До большой войны этот показатель не превышал 55%.

"Однако такой рост существенно меньше, чем увеличение поддержки демократии. Стоит отметить и то, что самые высокие показатели поддержки "сильной руки" были зафиксированы еще в конце "нулевых" и составляли около 75%", - отмечают авторы опроса.

Опрос проводился Фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 5 по 12 августа 2022 года среди 2024 респондентов. Опрос методом face-to-face проводился в только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.