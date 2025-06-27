Страна движется к демократии или авторитаризму: мнения украинцев разделились

В то же время 41% чувствуют, что страна скорее движется к авторитаризму.



Аргументы

Респондентам, которые считают, что страна движется к авторитаризму, задавали дополнительный открытый вопрос, почему именно они так считают.

Относительно чаще всего респонденты говорили о:

ограничении свободы слова и давлении на СМИ (18%),

концентрации власти (14%),

в целом недовольство событиями и решениями в стране (13%),

коррупцию (12%), деятельность ТЦК / мобилизацию (12%),

ограничение прав и свобод (без конкретизации) (12%).

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос среди 1011 респондентов в течение 15 мая - 3 июня 2025 года.