Страна движется к демократии или авторитаризму: мнения украинцев разделились

В мае - начале июня 2025 года половина респондентов (50%) считают, что Украина скорее движется к развитию демократии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.
В то же время 41% чувствуют, что страна скорее движется к авторитаризму.
Респондентам, которые считают, что страна движется к авторитаризму, задавали дополнительный открытый вопрос, почему именно они так считают.
Относительно чаще всего респонденты говорили о:
Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос среди 1011 респондентов в течение 15 мая - 3 июня 2025 года.
Напомним, запрос на авторитаризм в Украине после начала войны упал вдвое.
В то же время поддержка демократии в Украине во время войны выросла до исторического максимума.
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