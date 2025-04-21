Країна без молоді. Чому нація українців стрімко старіє і що нас чекає далі

Чому нація українців старіє

"На рівень старіння впливає зменшення народжень в країні, через що частка людей від 60 років збільшується. Це називається "старіння знизу", тобто шляхом зменшення молодших вікових груп. В Україні відбувається саме такий процес. Коли ж збільшується тривалість життя і кількість людей від 60 років зростає - це "постаріння згори", - каже науковець.

Гладун наголошує, що рівень постаріння в Україні збільшився через смерті людей фронті у віці до 60 років, оскільки пенсіонерів в армію не беруть.

"Також сильно вплинула міграція. Євростат в аналізі статево-вікової структури наших вимушених мігрантів вказав, що 94% - це діти й люди працездатного віку і лише 6% - люди у віці 65 років і старше", - говорить демограф.

Важливо розуміти, що постаріння шляхом збільшення тривалості життя - це позитивний чинник, оскільки є результатом цивілізаційного прогресу. Це означає, що люди живуть довше, бо економічна, політична, соціальна ситуація є кращою. Втім, це збільшує навантаження на соціальні служби, пенсійний фонд, систему охорони здоров'я.

"Всі нації без виключення старіють. Це загальний світовий процес і цю реальність треба прийняти", - зазначає Гладун.

"Портрет" населення України, станом на 2023 рік (інфографіка: Ukrainian Institute for the Future)

Які наслідки від постаріння нації

"Постаріння створює напруження в економіці, бо не вистачає працездатного населення, щоб сплачувати внески в пенсійний фонд. У нас й так пенсійний фонд дотується з бюджету, а ці гроші могли б піти на інші програми", - пояснює науковець.

Також постаріння нації збільшує навантаження на медичну систему, бо люди старшого віку хворіють більше, у випадку інвалідизації держава багато витрачає на утримання.

"Виходом може бути збільшення тривалості здорового життя. Також бізнес має пристосовуватися до ситуації і створювати робочі місця для людей з врахуванням фізичного стану старших вікових груп, а не шукати лише молодь", - додає Гладун.

У рамках країни потрібно підвищувати рівень народжуваності в країні, щоб діти за 20 років виросли й вийшли на ринок праці, могли підтримувати старше покоління.