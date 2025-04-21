Скільки років життя "вкрала" війна в українців: демограф НАН озвучив тривожні дані

Війна в Україні значно вплинула на середню тривалість життя, яка й без того була нижчою, ніж у більшості країн Західної Європи. Особливо це відчутно серед чоловіків, адже більшість загиблих на фронті - саме вони.

Про те, як скоротилась середня тривалість життя українців через війну в інтерв’ю РБК-Україна розповів доктор економічних наук, заступник директор Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун.

Як війна вплинула на середню тривалість життя українців

"Наші прогнози показують, що зараз чоловіки живуть в середньому 60 років. Зниження тривалості їхнього життя - природний процес під час війни, бо на фронті в основному гинуть чоловіки", - каже науковець.

У доковідний період (2019 рік), чоловіки в середньому жили 67 років, це на 15-17 років менше, ніж в країнах ЄС. Середня тривалість життя українок тоді була 77 років, це на 10 років менше ніж в Західній Європі. Варто зазначити, що ковід скоротив середню тривалість життя українців на рік-півтора.

"Через війну тривалість життя українок могла скоротитись ще на 3-5 років", - пояснює Гладун.

Науковець також зазначив, що Державна служба статистики відповідно до законів, ухвалених у 2022-му, не оприлюднює інформацію про померлих. А інформації від Міністерства юстиції України про народжуваність і смертність недостатньо, щоб точно вирахувати тривалість життя. Тому оцінки демографів - приблизні.

Яка зараз демографічна ситуація в Україні

Через війну в Україні різко зменшилась кількість населення, лише у Європу виїхали понад 4,2 мільйона українців.

"Ситуація погана, але під час війни вона не може бути доброю, оскільки скорочується народжуваність і підвищується смертність. А ще на демографію впливають шалені міграційні потоки - як всередині країни, так і за кордон", - говорить демограф.

Він також зазначив, що на початок 2022-го в кордонах України 1991 року було 42 мільйони осіб. На початок 2025-го - десь 34 мільйони. Це включаючи Крим, ОРДЛО і захоплені території.

"Зараз ми розпочали роботу з нових підрахунків і невдовзі скоригуємо оцінки", - додає Гладун.