В Україні смертність майже в три рази перевищило народжуваність у 2024 році

У 2024 році в Україні спостерігалася серйозна демографічна диспропорція. Кількість смертей майже в 2,8 рази перевищила число народжень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт про державну реєстрацію актів цивільного стану Міністерства юстиції.

У 2024 році в Україні зафіксували 495,09 тисяч смертей, що майже в 2,8 рази перевищує кількість народжень - 176,78 тисяч. Порівняно з 2023 роком, кількість народжених зменшилася на 10,71 тисячі або 5,7%, тоді як кількість померлих знизилася лише на 1,15 тисячі (0,2%).

У другому півріччі 2025 року спостерігалося покращення: число народжень збільшилося на 1,6% (до 89,02 тисяч), а смертність знизилася на 2,7% (до 244,12 тисяч).

Найкращі показники відзначаються в Рівненській області, де зафіксовано 14 567 смертей і 9 735 народжень, що дає відношення смертей до народжуваності 1,6 рази. У Закарпатській області кількість смертей склала 14 756, а народжуваності - 8 657 (відношення 1,7 рази).

Волинська область показала 12 779 смертей і 7 442 народження (1,7 рази). Київ мав 35 528 смертей і 19 706 народжень, з відношенням 1,8 рази, Чернівецька область - 10 709 смертей та 5 669 народжень (1,9 рази), а Львівська область зафіксувала 31 416 смертей і 15 642 народжень, що дає відношення 2 рази.

Найгірша ситуація спостерігається в Херсонській та Донецькій областях, де смертність перевищує народжуваність в 11 і 8,5 разів відповідно. У Херсонській області кількість смертей склала 4 776, а народжуваності - 434, у Донецькій області - 9 973 смертей та 1 177 народжень.

Інші регіони, як Запорізька, Сумська, Харківська та Чернігівська області, також мають високі показники смертності щодо народжуваності: в Запорізькій області зафіксовано 15 048 смертей і 3 176 народжень (відношення 4,7 рази), в Сумській області - 16 656 смертей і 3 520 народжень (4,7 рази), в Харківській області - 34 883 смертей і 7 677 народжень (4,5 рази), а в Чернігівській області - 16 434 смертей і 3 756 народжень (4,4 рази).