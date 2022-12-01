У країн НАТО ще немає рішення про перекидання систем Patriot в Україну, - Столтенберг

Країни НАТО ще не готові до ухвалення рішення про перекидання системи Patriot в Україну на запит Польщі.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ у Берліні.

"Важливо відокремити дискусію про ті три системи Patriot, які Німеччина запропонувала для захисту повітряного простору Польщі, від питання щодо додаткової ППО для України", - заявив Столтенберг на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Берліні.

За його словами, всі згодні з гострою необхідністю допомогти Україні, у тому числі із системами ППО, додавши, що забезпечення справної роботи вже поставлених систем так само важливо, як і видача нових.

"Є потреба у боєприпасах до існуючих систем, є потреба у запасних частинах та обслуговуванні", - додав генсек НАТО.

Шольц також зазначив, що Німеччина ще не завершила обговорення з Польщею питання щодо доцільності розміщення комплексів ППО Patriot.