Кравцова сегодня назначат главой "Укрзализныци"

Фото: Евгений Кравцов (РБК-Украина)

Кравцова назначат на основании решения наблюдательного совета

Исполняющего обязанности главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова сегодня назначат постоянным руководителем компании. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Гройсмана, сегодня Кабмин рассмотрит заключение контракта с Кравцовым на основании решения наблюдательного совета. Он также подчеркнул, что новые методы корпоративного управления УЗ сделают компанию лидером по перевозкам.

Напомним, в конце октября Кабинет министров Украины утвердил переименование "Укрзализныци" для имплементации лучших практик мирового управления. Согласно принятым изменениям, Публичное акционерное общество "Укрзализныця" сменило тип общества на частное. Вместо наименования ПАО "Укрзализныця" в полном варианте будет использоваться акционерное общество "Укрзализныця", в сокращенном - АО "Укрзализныця".

В декабре премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству инфраструктуры проверить взыскания с "Укрзализныци".

Отметим, УЗ планирует повысить тарифы на грузовые и пассажирские перевозки в Украине в 2019 году.