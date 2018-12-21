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Кабмин поручил МИУ проверить законность взысканий с "Укрзализныци"

Новости » Политика    21.12.2018 - 13:19
Кабмин поручил МИУ проверить законность взысканий с "Укрзализныци"
Фото: Кабмин (РБК-Украина, Виталий Носач)

Гройсман отметил, что после проверки МИУ проинформирует о результатах нардепов

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству инфраструктуры проверить вопрос незаконного взимания средств с публичного акционерного общества "Укрзализныця". Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава правительства отметил, что после проверки МИУ проинформирует о результатах нардепов.

"О принудительном взыскании, если есть решения судов и есть исполнительное производство, то нет других вариантов хозяйствующих субъектов как выполнять решения судов. Это" Укрзализныця". Я поручу Министерству инфраструктуры, чтобы посмотрели и вас проинформировали", - сообщил Гройсман.

Напомним, компания "Укрзализныця" планирует повысить тарифы на грузовые и пассажирские перевозки в Украине в 2019 году.

Согласно финплану, в следующем году предполагается индексация тарифов на перевозку пассажиров в пределах Украины с 1 апреля на 12% и с 1 октября на 12%. В компании заявили, что в среднем за год повышение тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении составит 12,4%.

РБК-Украина также писало, что в начале декабря "Укрзализныця" заявила, что работа сервиса заказа билетов на поезд онлайн booking.uz.gov.ua стабилизирована.  

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныУкрзализныцяВладимир Гройсман
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