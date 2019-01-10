Кравцова сьогодні призначать головою "Укрзалізниці"

Фото: Євген Кравцов (РБК-Україна)

Кравцова призначать на підставі рішення наглядової ради

Виконуючого обов'язки голови "Укрзалізниці" Євгена Кравцова сьогодні призначать постійним керівником компанії. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Гройсмана, сьогодні Кабмін розгляне укладення контракту з Кравцовим на підставі рішення наглядової ради. Він також підкреслив, що нові методи корпоративного управління УЗ зроблять компанію лідером перевезень.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Кабінет міністрів України затвердив перейменування "Укрзалізниці" для імплементації кращих практик світового управління. Згідно з прийнятими змінами, Публічне акціонерне товариство "Укрзалізниця" змінило тип товариства на приватне. Замість найменування ПАТ "Укрзалізниця" в повному варіанті буде використовуватися акціонерне товариство "Укрзалізниця", скорочене - АТ "Укрзалізниця".

У грудні прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив Міністерству інфраструктури перевірити стягнення з "Укрзалізниці".

Відзначимо, УЗ планує підвищити тарифи на вантажні і пасажирські перевезення в Україні в 2019 році.

