Кравцов рассказал о едином билете в Буковель

В одном билете был бы заложен проезд поездом и автобусом

"Укрзализныця" работает над созданием единого билета в Буковель. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности председателя правления УЗ Евгений Кравцов в интервью РБК-Украина.

"Пилотным проектом должен был стать билет в "Буковель" - в одном билете был бы заложен проезд поездом и автобусом, который привязан к расписанию поезда. Надеюсь, мы сможем реализовать этот проект этой зимой.", - заявил он.

Ранее в РБК-Украина писали, что в УЗ рассказали, сколько пассажирских вагонов оборудованы кондиционерами. Кравцов отметил, что вагонов с кондиционированием около 1,3 тыс.

Напомним, что 23 июля 2018 года Кравцов сообщил, что ПАО "Укрзализныця" планирует подписать договор с Европейским банком реконструкции и развития о предоставлении кредита на строительство новых вагонов. Кредит будет предоставлен без условия о предоставлении государственных гарантий под хороший процент. Речь идет о кредите в размере 150 млн долларов.