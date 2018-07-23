УЗ подпишет договор с ЕБРР о предоставлении кредита на строительство новых вагонов

Новости Транспорт 23.07.2018 - 12:42
Фото: и.о. главы правления УЗ Евгений Кравцов (РБК-Украина)
Фото: и.о. главы правления УЗ Евгений Кравцов (РБК-Украина)

Речь идет о кредите в размере 150 миллионов долларов

ПАО "Укрзализныця" планирует подписать договор с ЕБРР без условия о предоставлении государственных гарантий под хороший процент. Об этом сообщил и.о. главы правления УЗ Евгений Кравцов в интервью РБК-Украина.

По словам Кравцова, речь идет о кредите в размере 150 миллионов долларов под хорошую процентную ставку.

"Она значительно ниже, чем сейчас на банковском рынке Украины. Эти средства мы направим на строительство новых 6,5 тысяч вагонов. Они будут переданы в отдельную, специально созданную под обслуживание этого кредита дочернюю компанию УЗ", - отметил и.о. главы УЗ.

Напомним, ранее Кравцов заявлял, что в 2018 году "Укрзализныця" планирует закупить и построить до 10 тыс. новых вагонов.

Также сообщалось, что в 2018 году "Укрзализныця" намерена вложить более 36 млрд гривен капитальных инвестиций в развитие отрасли.

 

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Теги:  Укрзализныця,  кредит,  строительство,  вагоны,  ЕБРР  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС