УЗ подпишет договор с ЕБРР о предоставлении кредита на строительство новых вагонов

Речь идет о кредите в размере 150 миллионов долларов

ПАО "Укрзализныця" планирует подписать договор с ЕБРР без условия о предоставлении государственных гарантий под хороший процент. Об этом сообщил и.о. главы правления УЗ Евгений Кравцов в интервью РБК-Украина.

По словам Кравцова, речь идет о кредите в размере 150 миллионов долларов под хорошую процентную ставку.

"Она значительно ниже, чем сейчас на банковском рынке Украины. Эти средства мы направим на строительство новых 6,5 тысяч вагонов. Они будут переданы в отдельную, специально созданную под обслуживание этого кредита дочернюю компанию УЗ", - отметил и.о. главы УЗ.

Напомним, ранее Кравцов заявлял, что в 2018 году "Укрзализныця" планирует закупить и построить до 10 тыс. новых вагонов.

Также сообщалось, что в 2018 году "Укрзализныця" намерена вложить более 36 млрд гривен капитальных инвестиций в развитие отрасли.