Кравцов розповів про єдиний квиток у Буковель

В одному квитку був би закладений проїзд поїздом і автобусом

"Укрзалізниця" працює над створення єдиного квитка в Буковель. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови правління УЗ Євген Кравцов в інтерв'ю РБК-Україна.

"Пілотним проектом повинен був стати квиток в "Буковель" - в одному квитку був би закладений проїзд поїздом і автобусом, який прив'язаний до розкладу поїзда. Сподіваюся, ми зможемо реалізувати цей проект цієї зими", - заявив він.

Раніше в РБК-Україна писали, що в УЗ розповіли, скільки пасажирських вагонів обладнані кондиціонерами. Кравцов зазначив, що вагонів з кондиціонуванням близько 1,3 тис.

Нагадаємо, що 23 липня 2018 року Кравцов повідомив, що ПАТ "Укрзалізниця" планує підписати договір із Європейським банком реконструкції та розвитку про надання кредиту на будівництво нових вагонів. Кредит буде наданий без умови про надання державних гарантій під хороший відсоток. Мова йде про кредит у розмірі 150 млн доларів.