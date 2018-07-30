Кравцов поручил остановить процедуру закупки значков у "Российских железных дорог"

Новости Общество 30.07.2018 - 17:50
Иллюстративное фото (Андрей Коваль, РБК-Украина)
Иллюстративное фото (Андрей Коваль, РБК-Украина)

УЗ закупила у "Российских железных дорог" наградные значки стоимостью более 77 тысяч гривен

Исполняющий обязанности председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов поручил остановить процедуру закупки знаков "Почетный железнодорожник". Об єтом говорится в сообщении пресс-службы УЗ.

Кроме того, "Укрзализныця" обращается в Министерство инфраструктуры Украины с предложением пересмотреть порядок участия в соглашении, которым регламентируется порядок присвоения знака "Почетный железнодорожник".

Данное соглашение должно быть пересмотрено украинской стороной с учетом актуального политического контекста.

Напомним, сегодня сообщалось, что "Укрзализныця" закупила у компании "Российские железные дороги" наградные значки "Почетный железнодорожник" на 77 тысяч гривен. 

Филиал "Укрзализныци" заключил этот договор 26 июля. Всего "Укрзализныця" закупила 96 значков "Почетный железнодорожник" в футляре и бланки удостоверений к ним. Ожидается, что значки поставят до 31 декабря 2018 года.

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Теги:  Укрзализныця  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС