Кравцов поручил остановить процедуру закупки значков у "Российских железных дорог"

УЗ закупила у "Российских железных дорог" наградные значки стоимостью более 77 тысяч гривен

Исполняющий обязанности председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов поручил остановить процедуру закупки знаков "Почетный железнодорожник". Об єтом говорится в сообщении пресс-службы УЗ.

Кроме того, "Укрзализныця" обращается в Министерство инфраструктуры Украины с предложением пересмотреть порядок участия в соглашении, которым регламентируется порядок присвоения знака "Почетный железнодорожник".

Данное соглашение должно быть пересмотрено украинской стороной с учетом актуального политического контекста.

Напомним, сегодня сообщалось, что "Укрзализныця" закупила у компании "Российские железные дороги" наградные значки "Почетный железнодорожник" на 77 тысяч гривен.

Филиал "Укрзализныци" заключил этот договор 26 июля. Всего "Укрзализныця" закупила 96 значков "Почетный железнодорожник" в футляре и бланки удостоверений к ним. Ожидается, что значки поставят до 31 декабря 2018 года.