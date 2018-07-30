УЗ закупила у "Российских железных дорог" наградные значки стоимостью более 77 тысяч гривен

"Укрзализныця" закупила у компании "Российские железные дороги" наградные значки "Почетный железнодорожник"

ПАО "Укрзализныця" закупила у компании "Российские железные дороги" наградные значки "Почетный железнодорожник" на 77 тысяч гривен. Об этом свидетельствует тендер в системе электронных госзакупок Prozorro.

Филиал "Укрзализныци" заключил этот договор 26 июля. Всего "Укрзализныця" закупила 96 значков "Почетный железнодорожник" в футляре и бланки удостоверений к ним. Ожидается, что значки поставят до 31 декабря 2018 года.

Согласно информации на сайте Prozorro, наградной значек "Почетный железнодорожник" изготовлен из медно-никелевого сплава методом штамповки и не содержит драгоценных металлов.

Договор купли-продажи подписали в. о. директора филиала "Укрзализныця" по закупкам "Центр обеспечения производства" Евгений Никитин и его заместитель Андрей Лапин и директор Административно-хозяйственного управления Владимир Скубак со стороны "Российских железных дорог".

Напомним, ранее директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития России Максим Медведков заявил, что РФ выиграла спор у Украины во Всемирной организации торговли по вагонам.