Кравцов доручив зупинити процедуру закупівлі значків у "Російських залізниць"

Новини Суспільство 30.07.2018 - 17:50
Ілюстративне фото (Андрій Коваль, РБК-Україна)
Ілюстративне фото (Андрій Коваль, РБК-Україна)

УЗ закупила у "Російських залізниць" нагородні значки вартістю понад 77 тисяч гривень

Виконуючий обов'язки голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов доручив зупинити процедуру закупівлі знаків "Почесний залізничник". Про це йдеться в повідомленні прес-служби УЗ.

Крім того, "Укрзалізниця" звертається до Міністерства інфраструктури України з пропозицією переглянути порядок участі в угоді, якою регламентується порядок присвоєння знака "Почесний залізничник".

Дана угода має бути переглянута українською стороною з урахуванням актуального політичного контексту.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що "Укрзализниця" закупила у компанії "Російські залізниці" нагородні значки "Почесний залізничник" на 77 тисяч гривень.

Філія "Укрзалізниці" уклала цей договір 26 липня. Загалом "Укрзалізниця" закупила 96 значків "Почесний залізничник" у футлярі і бланки посвідчень до них. Очікується, що значки поставлять до 31 грудня 2018 року.

УЗ закупила у "Російських залізниць" нагородні значки вартістю понад 77 тисяч гривень УЗ затягує підписання договору на постачання 54 пасажирських вагонів
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