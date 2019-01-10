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Кравцова офіційно призначено головою правління "Укрзалізниці"

Новини » Суспільство    10.01.2019 - 12:47
Кравцова офіційно призначено головою правління "Укрзалізниці"
Фото: Євген Крацвов (РБК-Україна)

На засіданні Кабміну підтримали призначення Кравцова

Виконуючий обов'язки голови "Укрзалізниці" Євген Кравцов офіційно призначений головою правління компанії. Відповідне рішення на засіданні уряду оголосив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, у блоці кадрових питань Гройсман зачитав призначення Кравцова головою правління "Укрзалізниці". Пропозицію було підтримано членами уряду.

Кравцова офіційно призначено головою правління &quot;Укрзалізниці&quot;

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наглядова рада "Укрзалізниці" рекомендувала призначити Кравцова головою правління на постійній основі. Зазначимо, що на сьогоднішньому засіданні уряду він виступив з доповіддю про результати роботи компанії за минулий рік. Крім того, зі словами на його підтримку виступили міністр інфраструктури Володимир Омелян та голова наглядової ради УЗ Шевкі Аджунер.

Раніше також стало відомо, що "Укрзалізниця" в 2019 року планує запустити в експлуатацію 30 локомотивів General Electric.

"Вони будуть працювати на залізничних маршрутах Сходу і Півдня країни", - уточнив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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