Кравчука вызывают на комитет Рады. Он просит разъяснить правовые основания

Фото: Леонид Кравчук (УНИАН)

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не видит правовых оснований для вызова на заседание комитета Верховной рады по организации госвласти. Члены комитета просили его объяснить "план действий" по выборам на Донбассе.

Об этом сообщил первый замглавы комитета Роман Лозинский в своем Telegram-канале.

Парламентарий опубликовал письменный ответ Кравчука в адрес профильного комитета.

Глава делегации Украины в ТКГ подчеркнул, что работает исключительно в правом поле Украины.

"Мне на данный момент не до конца понятны правовые основания вызова меня как главы делегации... для заслушивания в одном из комитетов Верховной рады. Буду искренне признателен за предоставление мне соответствующих правовых разъяснений", - отметил Кравчук.

Напомним, комитет проголосовал за вызов главы украинской делегации в ТКГ в понедельник, 14 декабря.

Как писало РБК-Украина, 13 ноября Кравчук в интервью одному из СМИ заявил, что Россия хотела провести очередные фейковые выборы на оккупированном Донбассе весной 2021 года. В связи этим Киев в "Плане совместных действий" предлагает провести украинские местные выборы на этих территориях 31 марта 2021 года.

Ранее в "Плане совместных действий" украинская сторона предложила полностью прекратить конфликт и демилитаризировать ОРДЛО в начале 2021 года, чтобы провести выборы 31 марта.