Кравчука из-за письма Раде вызвали на комитет, заседание пройдет завтра

Главу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука из-за письма о выборах на Донбассе приглашают на заседание профильного комитета Верховной рады. Заседание комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства пройдет 26 августа.

Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

По его словам, сегодня на заседании профильного комитета уже начали рассмотрение письма Кравчука.

"Завтра в 11:00 проведем внеочередное заседание комитета, на которое пригласим Леонида Макаровича, а также руководителей профильных комитетов", - добавил Качура.

Фото: письмо Кравчука (t.me/kachuratut)

Напомним, 20 августа Кравчук направил письмо в Раду с просьбой разобраться с постановлением о местных выборах.

По его словам, в постановлении должно быть написано, что местные выборы должны проходить по всей Украине.

В частности, российскую сторону не устраивает, что в постановлении говорится о невозможности проводить выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Москва настаивает на исключении этого положения. По мнению представителей России, это является отступлением от минских соглашений и "формулы Штайнмайера". В связи с этим блокируются переговоры советников лидеров "нормандской четверки".