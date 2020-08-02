Кравчук заявил, что готов вести диалог с ОРДЛО

Для восстановления мира на Донбассе нужно разговаривать с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Вести диалог с ОРДЛО необходимо только в контексте интересов Украины.

Об этом рассказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что речь идет не о прямых переговорах с главарями "ЛДНР", а с представителями двух областей, которые могут написать свою дорожную карту и согласовать ее с Киевом для дальнейшей реализации на высшем уровне.

"Есть люди, которые могут быть переговорщиками. Скажем, Офис президента подписывает указ о назначении на должность в Минскую группу Фокина. Он и приглашает, и может говорить о том, чего они (сепаратисты, - ред.) на самом деле хотят", - сказал Кравчук.

По его словам, "сейчас идет вопрос о выяснении точных позиций и шагов".

Он напомнил, что уже выступал с обращением на одном из телеканалов к представителям ОРДЛО в начале войны на Донбассе, однако ответа не получил.

Ранее в интервью РБК-Украина Кравчук рассказал, какие задачи ему поставил президента, а также о "красных линиях" в переговорах по Донбассу.

Напомним, Кравчук заявил, что проведение кадровых изменений в украинской делегации ТКГ было предложением руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, он также предложил кандидатуру первого премьера Украины Витольда Фокина.