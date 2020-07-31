Кравчук стал главой ТКГ, а в Украине новый антирекорд по коронавирусу: новости за 30 июня

Первый президент Украины Леонид Кравчук стал главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, в Украине зафиксирован новый антирекорд по коронавирусу, Иран согласился выплатить компенсацию за сбитый самолет МАУ. Подробнее о том, что произошло в четверг, 30 июля, - в материале РБК-Украина

Зеленский назначил Кравчука главой украинской делегации в Минске

Глава государства Владимир Зеленский назначил первого президента Украины Леонида Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Решение принято 30 июля.

В указе также говорится "вывести из состава делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе Л.Кучму, освободив его от исполнения обязанностей главы делегации".

Отметим, сегодня Кравчук согласился занять эту должность и сказал, что хочет ускорить мир на Донбассе. Также он говорил, что сейчас властями предпринимаются усилия для проведения новой нормандской встречи в Берлине.

Иран согласился выплатить компенсацию за сбитый самолет МАУ

Власти Ирана согласны выплатить компенсацию за самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ) сбитый в начале 2020 года. По компенсации гражданам Украины переговоры продолжатся.

Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, сообщает агентство IRNA.

Украина будет требовать экстрадиции задержанных бойцов ЧВК "Вагнера", - ОП

Украина обратится к Беларуси с требованием об экстрадиции боевиков ЧВК "Вагнера". Ходатайство будет подано с соблюдением всех предусмотренных процедур. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается что Украина будет настаивать на экстрадиции всех лиц, причастных к военным преступлениям на временно оккупированной территории и в отношении которых Служба безопасности Украины собрала достаточно. Сейчас ведутся консультации с Беларусью.

Напомним, в среду, 29 июля, под Минском задержали 33 боевика ЧВК "Вагнера". По данным белорусских правоохранителей, бойцы, скорее всего, приехали в страну для дестабилизации ситуации перед выборами президента.

В Украине новый антирекорд по коронавирусу

По состоянию на 30 июля количество новых случаев коронавируса значительно возросло, за сутки еще 1197 человек заразились. Суточным антилидером по числу зараженных стал Киев, потом Львовская область, Ровенская и Ивано-Франковская область. В них более 100 новых случаев за день.

Всего в Украине состоянием на 30 июля: 68 794 случаев COVID-19, 37 394 выздоровевших и 1673 умерших.

Украина получит от ВОЗ вакцину от коронавируса для 20% населения, - Ляшко

Украина принимает участие в программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по глобальному доступу к вакцине от коронавируса. После появления вакцины Украина должна будет получить дозы для 20% населения страны. Об этом написал в Facebook главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он отметил, что на сегодня в мире на этапе доклинических исследований находятся 139 вакцин. Клинические испытания начались по 25 препаратам, из которых 6 максимально приблизились к практическому применению.

Пискуна назначили внештатным советником Венедиктовой

Бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун был назначен на должность в Офис генерального прокурора. Генпрокурор Ирина Венедиктова назначила Пискуна своим внештатным советником. Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе генпрокурора.

Пискун будет исполнять обязанности советника Венедиктовой на общественных началах.

Отметим, Пискун несколько раз находился на посту генпрокурора Украины. Впервые он возглавлял Генпрокуратуру с 6 июля 2002 по 29 октября 2003 года во время президентства Леонида Кучмы. Также возглавлял ГПУ с 10 декабря 2004 по 14 октября 2005 года и с 26 апреля по 24 мая 2007 года, а потом был уволен президентом Виктором Ющенко.

Расстрел автомобиля на трассе Киев-Харьков был спецоперацией полиции

29 июля появилось сообщение Национальной полиции Полтавской области о том, что на трассе Киев-Харьков обнаружили расстрелянный автомобиль, а в салоне выявили тело мужчины. Вчера, 30 июля, Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что расстрел автомобиля на трассе Киев-Харьков был спецоперацией. В ходе нее правоохранители предотвратили заказное убийство украинца.

За убийство жителя Донецкой области, который известный в преступном мире, криминальный "авторитет" обещал 50 тысяч долларов.

Трамп предложил перенести выборы президента США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предложил перенести президентские выборы, чтобы провести голосование на участках. Он считает, что с голосованием по почте 2020 год станет самым неточным и темным в истории США.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Twitter.

"В условиях всеобщего голосования по почте ... не стоит ли отложить выборы?", - подчеркнул американский лидер.

NASA успешно запустила ракету с марсоходом

В четверг, 30 июля, состоялся успешный запуск тяжелой ракеты Atlas V 541 с марсоходом на борту. Запуск ракеты состоялся в рамках проекта Mars 2020 Rover Mission.

Ракета, которая должна доставить на Марс планетоход Perseverance с управляемым дроном-разведчиком, стартовала с мыса Канаверал. Марсоход будет искать доказательства жизни на "красной планете" и будет собирать образцы грунта для отправки на Землю в 2031 году.

Шквалы с градом и I уровень опасности: какие области Украины накроет погодная стихия

Погода в Украине сегодня принесет грозовые дожди, а местами ливни со шквалистым ветром и даже градом в некоторые области. Синоптики Украинского гидрометцентра предупредили про опасную погоду 31 июля.

Так, согласно карте синоптиков на последний день июля, ненастная погода ожидается на Юге, Востоке, а также в Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях. В Крыму завтра небольшой дождь и облачно, а на Буковине сильные осадки.