Кравчук став главою ТКГ, а в Україні новий антирекорд по коронавірусу: новини за 30 червня

Перший президент України Леонід Кравчук став главою української делегації в Тристоронньої контактній групі, в Україні зафіксовано новий антирекорд по коронавірусу, Іран погодився виплатити компенсацію за збитий літак МАУ. Детальніше про те, що сталося в четвер, 30 липня, - в матеріалі РБК-Україна

Зеленський призначив Кравчука головою української делегації в Мінську

Голова держави Володимир Зеленський призначив першого президента України Леоніда Кравчука головою української делегації в Тристоронній контактній групі. Рішення прийнято 30 липня.

В указі також говориться "вивести зі складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі Л.Кучму, увільнивши його від виконання обов’язків глави делегації".

Зазначимо, сьогодні Кравчук погодився зайняти цю посаду і сказав, що хоче пришвидшити мир на Донбасі. Також він говорив, що зараз владою робляться зусилля для проведення нової нормандської зустрічі в Берліні.

Іран погодився виплатити компенсацію за збитий літак МАУ

Влада Ірану згодна виплатити компенсацію за літак "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) збитий на початку 2020 року. Щодо компенсації громадянам України переговори продовжаться.

Про це заявив офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві, повідомляє агентство IRNA.

Україна вимагатиме екстрадиції затриманих бійців ПВК "Вагнера", - ОП

Україна звернеться до Білорусі з вимогою про екстрадицію бойовиків ПВК "Вагнера". Клопотання буде подано з дотриманням всіх передбачених процедур. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зазначається, що країна наполягатиме на екстрадиції всіх осіб, причетних до військових злочинів на тимчасово окупованій території і щодо яких Служба безпеки України зібрала достатньо доказів. Зараз ведуться консультації з Білоруссю.

Нагадаємо, в середу, 29 липня, під Мінськом затримали 33 бойовики ПВК "Вагнера". За даними білоруських правоохоронців, бійці, швидше за все, приїхали в країну для дестабілізації ситуації перед виборами президента.

В Україні новий антирекорд по коронавірусу

Станом на 30 липня кількість нових випадків коронавірусу тільки зростає, за добу ще 1197 людей інфікувались. Добовим антилідером по кількості заражених став Київ, потім Львівська область, Рівненська та Івано-Франківська область. У них більше 100 нових випадків за добу.

Загалом в Україні станом на 30 липня: 68 794 випадків COVID-19, 37 394 одужавших та 1 673 померлих.

Україна отримає від ВООЗ вакцину від коронавірусу для 20% населення, - Ляшко

Україна бере участь у програмі Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з глобального доступу до вакцини від коронавірусу. Після появи вакцини Україна повинна буде отримати дози для 20% населення країни. Про це написав в Facebook головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він зазначив, що на сьогодні у світі на етапі доклінічних досліджень знаходяться 139 вакцин. Клінічні випробування почалися для 25 препаратів, з яких 6 максимально наблизилися до практичного застосування.

Піскуна призначили позаштатним радником Венедіктової

Колишній генеральний прокурор України Святослав Піскун був призначений на посаду в Офіс генерального прокурора. Генпрокурор Ірина Венедіктова призначила Піскуна своїм позаштатним радником.

Піскун буде виконувати обов'язки радника Венедіктової на громадських засадах.

Зазначимо, Піскун декілька разів перебував на посаді генпрокурора України. Вперше він очолював Генпрокуратуру з 6 липня 2002 по 29 жовтня 2003 року під час президентства Леоніда Кучми. Також очолював ГПУ з 10 грудня 2004 по 14 жовтня 2005 та з 26 квітня по 24 травня 2007 року, а потім був звільнений президентом Віктором Ющенком.

Розстріл автомобіля на трасі Київ-Харків був спецоперацією поліції

29 липня з’явилося повідомлення Національної поліції Полтавській області про те, що в Полтавській області на трасі Київ-Харків виявили розстріляний автомобіль, а в салоні виявили тіло чоловіка. Вчора, 30 липня, Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що розстріл автомобіля на трасі Київ-Харків був спецоперацією. В ході неї правоохоронці попередили замовне вбивство українця.

За вбивство жителя Донецької області, який відомий у злочинному світі, кримінальний "авторитет" обіцяв 50 тисяч доларів.

Трамп запропонував перенести вибори президента США

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп запропонував перенести президентські вибори, щоб провести голосування на дільницях. Він вважає, що з голосуванням поштою 2020 рік стане найбільш неточним та темним в історії США.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Twitter.

"В умовах загального голосування поштою ... чи не варто відкласти вибори?", - наголосив американський лідер.

NASA успішно запустила ракету з марсоходом

У четвер, 30 липня, відбувся успішний запуск важкої ракети Atlas V 541 з марсоходом на борту. Запуск ракети відбувся в рамках проекту Mars 2020 Rover Mission.

Ракета, яка має доставити до Марса планетохід Perseverance з керованим дроном-розвідником, стартувала з мису Канаверал. Марсохід буде шукати докази життя на "червоній планеті" та збиратиме зразки ґрунту для відправки на Землю у 2031 році.

Шквали з градом та I рівень небезпеки: які області України накриє погодна стихія

Погода в Україні сьогодні принесе грозові дощі, а місцями зливи зі шквалистим вітром і навіть градом в деякі області. Синоптики Українського гідрометцентру попередили про небезпечну погоду на 31 липня.

Так, згідно з картою синоптиків на останній день липня, погана погода очікується на Півдні, Сході, а також у Кіровоградській, Дніпропетровській і Полтавській областях. У Криму завтра невеликий дощ і хмарно, а на Буковині сильні опади.