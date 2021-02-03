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Германия допускает санкции против РФ из-за Навального, но не по "Северному потоку-2"

Берлин, Среда 03 февраля 2021 15:00
Германия допускает санкции против РФ из-за Навального, но не по "Северному потоку-2"
Фото: строительство "Северного потока-2" в Германии (nord-stream.com)
Автор: Роман Тверденко

Правительство Германии допускает введение новых санкций против России в связи с избранием для Алексея Навального реального тюремного срока. Но эти санкции не коснутся газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает Reuters.

Представитель правительства Германии Штеффен Зиберт заявил, что усиление санкций против РФ в связи с Навальным будут обсуждаться на уровне Евросоюза.

"Новые санкции нельзя исключать. Дальнейшие действия теперь после этого приговора будут обсуждаться на уровне европейских партнеров. А что касается "Северного потока-2", то позиция правительства известна и она не изменилась", - сказал Зиберт.

Во вторник сообщалось, что Соединенные Штаты Америки сигнализируют о готовности отменить санкции против газопровода "Северного потока-2". При этом Германия должна гарантировать защиту интересов Украины.

Также вице-канцлер, министр финансов Германии Олаф Шольц заявил, что газопровод "Северный поток-2" будет достроен до конца. Однако для этого нужно пройти некоторые трудности.

Напомним, вчера суд в Москве рассмотрел ходатайство ФСИН о замене условного срока российскому оппозиционеру Алексею Навальному на реальный. Политик будет отбывать наказание в тюрьме. В колонии общего режима он будет сидеть 2,5 года.

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